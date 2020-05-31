Вечерний "индекс самоизоляции" в Москве на уровне прошлого воскресенья

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В рамках действующего режима самоизоляции многие москвичи находятся дома в воскресный вечер, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным веб-сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 21:00 составляет 3,9. Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 3,4. При этом неделю назад, 24 мая, показатель в вечернее время также достиг отметки 3,9.

В Москве второй день идут сильные дожди. По предварительным расчетам "Метеобюро", рекордные дожди, которые обрушились на столицу в пятницу, к 18:00 воскресенья пополнили майскую копилку осадков сразу на 94 мм. "По предварительным расчетам, за неполные трое суток в Москве выпало уже порядка 185% месячной нормы осадков, которая в мае насчитывает 51 мм", - рассказал "Интерфаксу" в воскресенье представитель метеобюро.

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

С 1 июня в Москве разрешат прогулки (в "тестовом" режиме и только по графику), откроются парки, вновь заработает непродовольственная торговля, бытовые услуги, однако общий режим самоизоляции и пропускной режим продлеваются по 14 июня. Ранее соответствующие указы подписал мэр Москвы Сергей Собянин.