В Москве дождь не помешал людям выйти на улицы, и "индекс самоизоляции" составил 3,3

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Больше половины москвичей остаются дома в рамках режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавируса, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным веб-сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 15:00 составляет 3,3.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице есть люди", - следует из статистики.

При этом утром в воскресенье жители столицы в основном оставались дома, "индекс самоизоляции" в Москве на 9:00 составлял 3,7.

Накануне в это же время индекс был равен 2,5. При этом неделю назад, 24 мая, показатель в дневное время также достиг отметки 3,3.

В Москве второй день идут сильные дожди. По предварительным расчетам "Метеобюро", прирост осадков в столице этой ночью составил 11 мм, за последние двое суток - 72 мм.

Месячная норма осадков для мая в Москве - 51 мм.