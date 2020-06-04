Коэффициент распространения COVID-19 в Москве вновь упал ниже единицы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Коэффициент распространения инфекции в Москве в четверг составил 0,9. В России коэффициент равняется 1,0.

Накануне в столице этот показатель составил 1,01, в целом по России - 1,04. 2 июня в Москве коэффициент составил 1,02, в России - 1,06 (в понедельник - 1,04).

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу - при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий). В Москве Rt уже опускался ниже 0,8 (16-22 мая), но затем вновь подрастал.