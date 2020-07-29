Арестованных женщин начали возвращать в СИЗО в Печатниках после пожара

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Москве арестованных начали возвращать в женский СИЗО-6 в Печатниках, откуда их временно выселили после пожара 27 июля. Состояние камер позволяет снова их заселить, сообщил представитель регионального УФСИН Сергей Цыганков.

Он уточнил, что заключение о безопасности камер сделали в технических, медицинских и режимных службах.

Пожар в СИЗО случился во второй половине дня в минувший понедельник. Там в подвале горел склад с постельными принадлежностями. Его потушили поздно вечером. Из изолятора эвакуировали несколько сотен женщин. Прямо ночью их начали перевозить в другие СИЗО - мужские. Всего было переселено около 800 женщин, в Печатниках остался только хозотряд.

По официальным данным, при пожаре никто не пострадал. Источник "Интерфакса" говорил, что девять женщин получили легкое отравление угарным газом, им потребовалась амбулаторная медицинская помощь.