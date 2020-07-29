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Арестованных женщин начали возвращать в СИЗО в Печатниках после пожара

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Москве арестованных начали возвращать в женский СИЗО-6 в Печатниках, откуда их временно выселили после пожара 27 июля. Состояние камер позволяет снова их заселить, сообщил представитель регионального УФСИН Сергей Цыганков.

Он уточнил, что заключение о безопасности камер сделали в технических, медицинских и режимных службах.

Пожар в СИЗО случился во второй половине дня в минувший понедельник. Там в подвале горел склад с постельными принадлежностями. Его потушили поздно вечером. Из изолятора эвакуировали несколько сотен женщин. Прямо ночью их начали перевозить в другие СИЗО - мужские. Всего было переселено около 800 женщин, в Печатниках остался только хозотряд.

По официальным данным, при пожаре никто не пострадал. Источник "Интерфакса" говорил, что девять женщин получили легкое отравление угарным газом, им потребовалась амбулаторная медицинская помощь.

ФСИН Москва Печатники СИЗО-6 МЧС

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