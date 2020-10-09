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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:11Заразились
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Москвичам объяснили, куда жаловаться на ошибочную блокировку проездных

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пассажиры, чьи льготные проездные были заблокированы по ошибке, могут обратиться на "горячую линию" Московского социального регистра, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Пандемия коронавируса

Департамент уже начал получать такие жалобы через бот @to_deptrans_bot от москвичей, которые не входят ни в одну из групп-риска.

В Московский социальный регистр чиновники предложили звонить по горячей линии или писать в любой соцсети.

Ранее осведомленный источник "Интерфакса" сообщил, что в мэрии считают, что уже введенных ограничений пока достаточно, а решения о новых могут быть приняты не раньше следующей недели. Основополагающим фактором в ближайшие дни станет сознательность москвичей перед лицом вновь возникших пандемических рисков.

Власти с 28 сентября рекомендовали людям с хроническими заболеваниями и тем, кому больше 65 лет, изолироваться дома. С 5 октября все московские школы закрылись на двухнедельные каникулы, а работодателям приказали перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. С 9 октября школьникам и лицам старше 65 лет власти заблокировали бесплатные проездные.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 09 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Дептранс

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