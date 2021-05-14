Врачи прооперировали еще одного ребенка, пострадавшего в Казани

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Девочка, выпрыгнувшая из окна во время стрельбы в казанской школе, была прооперирована в Центре нейрохирургии имени Бурденко в Москве, прогнозы по восстановлению - позитивные, заявил директор центра Дмитрий Усачев.

"Девочка поступила в состоянии средней тяжести, сознании, эмоциональном шоке, с ней начали работать сразу же психологи, мы же тогда начали ее обследовать и готовить к хирургическому лечению. У нее был компрессионный перелом позвоночника, это потребовало операции в неотложном порядке", - сказал Усачев журналистам в пятницу.

По его словам, девочке была наложена стабилизирующая система, чтобы пострадавший позвонок не смещался, после этого вмешательства "регрессировала симптоматика со стороны спинальных корешков".

"Девочка проходит послеоперационное лечение, ее состояние ближе к удовлетворительному, стабильное. Считаем, динамика положительная. Прогнозы позитивные. Настроение у нее стабилизировалось, она начала улыбаться. Ходить, передвигаться сможет. Есть переломы костей голени, которые были пролечены в остром периоде еще в Казани", - сказал Усачев.

Он добавил, что в центре Бурденко пострадавшая пробудет до снятия швов, "это минимум 8-9 дней, дальше будем согласовывать с травматологами лечение".

По его словам, "травмы связаны с падением с высоты, видимо, с третьего этажа".

Родителям доступ к девочке разрешен, она в настоящее время находится в реанимации.

В пятницу утром директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина рассказала о состоянии двух детей, доставленных в это медучреждение.

Один ребенок, перевезенный в Москву из Казани после стрельбы в школе, прооперирован и находится в стабильном, но тяжёлом состоянии, еще одной девочке в пятницу проведут операцию по удалению инородных тел из области грудной клетки, сообщила директор.

Она отметила, что прооперированный ребенок "стабилен, его жизни ничего не угрожает, он в реанимации, на ИВЛ, в тяжелом состоянии, но операция позволит нам в дальнейшем решать вопрос по его переводу на самостоятельное дыхание, реабилитацию".

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что двое из перевезенных в Москву пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего восемь пострадавших из Казани перевезли в шесть медцентров. В каком именно медцентре находятся дети в крайне тяжелом состоянии, неизвестно.

11 мая в Казани отчисленный из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии N175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. После ЧП в общей сложности госпитализировали 24 человека (21 ребенок и трое взрослых). Галявиев был задержан и отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, малолетних, совершенном общеопасным способом (ч.2 ст.105 УК РФ).