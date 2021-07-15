Уголовное дело по факту изготовления поддельных справок о ПЦР-тестах возбудили в Новосибирске

У подозреваемого изъято около двух тысяч сфальсифицированных документов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Житель Новосибирска, занимавшийся, по данным полиции, изготовлением поддельных справок об отсутствии COVID-19, стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в области, сообщает в четверг пресс-центр Главного управления МВД РФ по региону.

Сотрудники полиции и погрануправления Управления ФСБ установили, что 31-летний житель Ленинского района города незаконно изготавливал и сбывал за деньги поддельные справки, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19, сказано в сообщении.

"Как установили полицейские, объявления о своих услугах подозреваемый ранее не судимый безработный житель г.Новосибирска размещал в сети Интернет. Готовые документы за денежное вознаграждение в сумме от 800 рублей за одну справку мужчина передавал лично из рук в руки клиентам, либо пересылал в электронном виде", - отмечается в сообщении.

Подложные справки молодой человек изготавливал в съемной квартире, используемой в качестве офиса. Фальшивые документы подозреваемый печатал на принтере, на справки ставил поддельные печати государственных медучреждений.

В ходе обыска в съемной квартире мужчины были изъяты системный блок (на котором изготавливались справки), мобильный телефон, около 150 тыс. рублей, 123 печати и 33 шаблона для изготовления печатных форм, а также 1 тыс. 939 справок, имеющих признаки подделки и содержащих заведомо ложные сведения об отсутствии коронавирусной инфекции. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования и сбыт такого документа"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.