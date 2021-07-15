Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:11Заразились
на 14.07В России 5 857 002+23 827В мире 187 795 909+533 322

Уголовное дело по факту изготовления поддельных справок о ПЦР-тестах возбудили в Новосибирске

У подозреваемого изъято около двух тысяч сфальсифицированных документов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Житель Новосибирска, занимавшийся, по данным полиции, изготовлением поддельных справок об отсутствии COVID-19, стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в области, сообщает в четверг пресс-центр Главного управления МВД РФ по региону.

Сотрудники полиции и погрануправления Управления ФСБ установили, что 31-летний житель Ленинского района города незаконно изготавливал и сбывал за деньги поддельные справки, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19, сказано в сообщении.

"Как установили полицейские, объявления о своих услугах подозреваемый ранее не судимый безработный житель г.Новосибирска размещал в сети Интернет. Готовые документы за денежное вознаграждение в сумме от 800 рублей за одну справку мужчина передавал лично из рук в руки клиентам, либо пересылал в электронном виде", - отмечается в сообщении.

Подложные справки молодой человек изготавливал в съемной квартире, используемой в качестве офиса. Фальшивые документы подозреваемый печатал на принтере, на справки ставил поддельные печати государственных медучреждений.

В ходе обыска в съемной квартире мужчины были изъяты системный блок (на котором изготавливались справки), мобильный телефон, около 150 тыс. рублей, 123 печати и 33 шаблона для изготовления печатных форм, а также 1 тыс. 939 справок, имеющих признаки подделки и содержащих заведомо ложные сведения об отсутствии коронавирусной инфекции. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования и сбыт такого документа"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Новосибирск COVID-19 коронавирус

Новости по теме

Новости

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 15 июля

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

ЦИК опроверг сообщения о выходных для школьников на время выборов в Думу

Что произошло за день: среда, 14 июля

Дело Baring Vostok

Прокуратура сочла доказанной вину фигурантов "дела Baring Vostok"

Прокуратура сочла доказанной вину фигурантов "дела Baring Vostok"

Российский эксперт допустил прекращение операций хакеров из REvil

Российский эксперт допустил прекращение операций хакеров из REvil

Уровень новейших вооружений в российской армии превысил 70%

Уровень новейших вооружений в российской армии превысил 70%

Путин и Лукашенко поручили разработать план противодействия санкциям

Путин и Лукашенко поручили разработать план противодействия санкциям

Чартерные полеты из РФ на курорты Египта могут возобновить в середине августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');