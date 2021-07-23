Полицейские изъяли свыше 700 фейковых сертификатов о прививке в Москве

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции с начала года изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса в Москве, возбуждено более 60 уголовных дел, сообщает в пятницу МВД России.

Полицейские также изъяли из незаконного оборота различные справки, бланки, поддельные печати и штампы медицинских организаций, говорится в сообщении.

С начала года возбуждено более 60 уголовных дел по статьям 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") и 159 УК РФ ("Мошенничество"). Семь уголовных дел расследованы и направлены в суд. Обвинения предъявлены 25 подозреваемым.

Столичные полицейские продолжают мероприятия по выявлению и перекрытию каналов сбыта фиктивных сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов, справок о наличии антител. Отмечается, что особое внимание оперативников направлено на выявление новых схем мошенничества с документами о прививках.