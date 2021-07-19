Эксперты выявили в сети более 5 тыс. мошеннических сайтов о COVID-19

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили с начала пандемии коронавируса более 5 тыс. мошеннических сайтов, связанных с вирусом, предотвратила за этот же период более миллиона попыток переходов на такие страницы, говорится в сообщении компании.

По данным экспертов, среди самых распространенных схем у злоумышленников - фейковые предложения о различных выплатах и проведении тестов на COVID-19 со скидкой. Недавно, пока в Москве действовали ограничения на вход в рестораны, были популярны фишинговые объявления о продаже поддельных QR-кодов и сертификатов для посещения ресторанов и массовых мероприятий, сообщает компания.

"В первом полугодии 2021 года пик мошеннической активности, связанной с коронавирусом, пришелся на март. Однако несмотря на то, что после этого эксперты некоторое время наблюдали небольшой спад, в июне злоумышленники вновь активизировались: за этот месяц компания обнаружила и заблокировала на 14% больше фишинговых ресурсов, чем месяцем ранее", - сообщает "Лаборатория Касперского".