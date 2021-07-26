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В Москве удвоили число пунктов по выдаче подарков привившимся пенсионерам

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Москве увеличили в два раза количество пунктов, где пенсионеры, получившие вторую дозу вакцины от коронавируса, могут получить от города подарочные наборы "С заботой о здоровье", сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Подарки за прививки пожилым москвичам предлагают с июня. Сначала подарки можно было получить только в центрах социального обслуживания по месту жительства.

С 26 июля пункты выдачи подарков открыли в Гостином дворе, с 28 июля их откроют и в 119 центрах вакцинации при городских поликлиниках, сказала Ракова.

Получить подарочный набор могут москвичи старше 65 лет, привившиеся от коронавируса с 23 июня по 1 октября 2021 года. Им выдают сертификат, по которому в течение месяц после второй дозы вакцины они могут забрать в подарочном пункте коробку.

В коробке витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики по уходу за кожей, таблетница, медицинские маски и другое. Чтобы ее получить, нужно также иметь при себе паспорт, выданный в Москве полис ОМС, сертификат о вакцинации с датами введения вакцины.

Хроника 09 января 2020 года – 26 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Анастасия Ракова Гостиный двор

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