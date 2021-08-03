Почти все госпитализированные с коронавирусом в РФ не были привиты

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Более 98% госпитализированных с коронавирусом не были привиты от COVID-19, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов, это невакцинированные пациенты. Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни", - сказал Мурашко журналистам во вторник.

Министр добавил, что пациент с COVID-19 должен начать лечение с первого дня. "Затягивать - опасно для жизни. Более 90% (заболевших - ИФ) - это не вакцинированные люди. Это говорит о необходимости вакцинации", - сказал Мурашко.

Министр также заявил о необходимости вакцинации всего населения старше 60 лет, за исключением лиц, имеющих противопоказания.

"Мы призываем лиц старше 60 лет к вакцинации. Для этого возраста она должна быть проведена практически для всех", - сказал Мурашко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость среди привитых от COVID-19 составляет не более 0,8% для всех трех вакцин, зарегистрированных в РФ. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова говорила о 2,5%.

В настоящее время для массовой вакцинации в России, начавшейся 18 января, используются "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра им. Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.

28 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что от коронавируса в РФ полностью вакцинированы 26 млн человек, один компонент вакцины получили 36 млн.