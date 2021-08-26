Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении Уилана в США

Ходатайство будет направлено в суд Мордовии

Гражданин США Пол Уилан в Мосгорсуде Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство осужденного за шпионаж в РФ американца Пола Уилана о выдворении его в США для отбытия наказания, пояснив, что оно должно быть подано по месту, где американец отбывает наказание, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков в четверг.

"Мы получили постановление Мосгорсуда, в котором указывается, что наше ходатайство не будет рассмотрено, поскольку оно должно быть подано по месту отбытия Уиланом наказания, то есть в суд Мордовии", - сказал он.

По словам Жеребенкова, своим постановлением "Мосгорсуд не вышел за пределы закона, но и не взял на себя ответственность принять решение".

"Мосгорсуд мог рассмотреть наше ходатайство за несколько недель, поскольку у них есть и копия приговора, и другие необходимые документы. Теперь же все это будет запрашиваться судом Мордовии, поэтому там рассмотрение может растянуться на два-три месяца", - сказал адвокат.

По его словам, ходатайство о выдворении Уилана в США будет направлено в суд Мордовии в середине следующей недели.

Защита просит российский суд вынести решение о передаче Уилана для отбытия наказания в США, гражданином которых он является.

Как отмечается в ходатайстве, Уилан, отбывая наказание в РФ, "объективно лишен возможности сохранения и установления социальных и семейных связей". Кроме того, защита американца указывает, что в мордовской колонии затруднено оказание медпомощи Уилану при лечении хронических заболеваний и оказании стоматологических услуг. "Усложняется оказание помощи тем, что ранее Уилан воевал в Ираке, был контужен, плохо слышит и ему сложно описать возникшие осложнения", - говорится в тексте ходатайства.

"Фактически Уилан лишен возможности осуществлять свои права наравне с гражданами РФ, что приводит к излишним страданиям и нарушению гуманитарных прав. Передача его в США (...) восстановит нарушенные права и позволит реализовать принцип взаимности", - говорится в заявлении.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца заявили агентству, что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.