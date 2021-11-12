Более 200 тысяч детей заболели коронавирусом в Москве за все время пандемии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - С момента начала пандемии коронавируса в столице выявили свыше 200 тыс. детей с заболеванием, сообщил в пятницу главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

"На сегодняшний день за всю пандемии коронавирусная инфекция выявлена у более чем 200 тыс. детей, из них примерно 5% прошли стационарное лечение", - сказал Османов журналистам.

Он добавил, что в четвертую волну коронавирусной инфекции в московские стационары стало поступать больше больных COVID-19 детей. По сравнению с третьей волной их число выросло в два раза, с первой и второй волнами - в три и четыре раза.

В настоящее время фиксируются случаи заболевания коронавирусом новорожденных и детей грудного возраста.