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Более 200 тысяч детей заболели коронавирусом в Москве за все время пандемии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - С момента начала пандемии коронавируса в столице выявили свыше 200 тыс. детей с заболеванием, сообщил в пятницу главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

"На сегодняшний день за всю пандемии коронавирусная инфекция выявлена у более чем 200 тыс. детей, из них примерно 5% прошли стационарное лечение", - сказал Османов журналистам.

Он добавил, что в четвертую волну коронавирусной инфекции в московские стационары стало поступать больше больных COVID-19 детей. По сравнению с третьей волной их число выросло в два раза, с первой и второй волнами - в три и четыре раза.

В настоящее время фиксируются случаи заболевания коронавирусом новорожденных и детей грудного возраста.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Исмаил Османов Москва Коронавирус

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