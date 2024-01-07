Более 700 пожарных и добровольцев обеспечили безопасность в Рождество в Москве

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Все городские службы работают в усиленном режиме до 8 января, сообщил в воскресенье заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечили пожарную безопасность рождественских богослужений более чем в 500 храмах и монастырях Москвы", - сказал Бирюков, слова которого приводятся на сайте мэра и правительства столицы.

По его словам, "пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Рождества, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено".

Заммэра заверил, что в плановом режиме также проводятся работы по уборке улиц и дворов, вывозу мусора. Как он заявил, "аварийно-восстановительные бригады готовы к оперативному реагированию на любые нештатные ситуации".

По его данным, в столице дежурят около 1,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона. Кроме того, "продолжается круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала префектур административных округов и предприятий комплекса городского хозяйства".