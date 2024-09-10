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В Раменском после атаки БПЛА в ПВР размещены около 200 жильцов двух домов

В квартиры нижних шести этажей людям могут разрешить вернуться уже к ночи

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Раменском после ночной атаки дронов в пунктах временного размещения находятся около 200 жильцов двух поврежденных домов, сообщил врио главы Раменского округа Эдуард Малышев на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с членами правительства и главами округов. Запись опубликовал телеканал "360".

"Ущерб с первого по шестой этажи дома на Спортивном проезде небольшой. Думаю, сегодня в ночь жители вернутся в свои жилые помещения. С седьмого по 17 этажи мероприятия еще проводит наш силовой блок, там более серьезный ущерб", - сказал Малышев.

По его словам, в доме на Высоковольтной улице (где было повреждено пять балконов - ИФ) еще работают кинологи. Примерно через час они завершат работу и люди смогут возвращаться в свои квартиры.

"Те же два ПВР, которые предполагались и остаются, - ДК им. Воровского и Дом учителя - порядка 200 человек там находятся", - сказал Малышев.

Он добавил, что жильцы пострадавших квартир, которые сегодня не смогут вернуться в свои жилые помещения, разместятся на спортивной базе "Сатурн". Власти предоставят транспорт для переезда туда.

Ранее Воробьев сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА в доме в Спортивном проезде в Раменском пострадали восемь человек, еще одна женщина погибла. Из 102 квартир подъезда были повреждены 54. Вернуться домой жильцы верхних этажей смогут не раньше, чем через два-три месяца, ремонтировать дом будут в несколько смен.

Раменский округ Подмосковье Эдуард Малышев Андрей Воробьев Раменское
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