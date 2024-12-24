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На Кубани с побережья вывезли 16 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - С Черноморского побережья Краснодарского края вывезли почти 16 тысяч тонн грунта с мазутом из 12,2 собранных тысяч, грунт утилизируют на специальных предприятиях, сообщили в МЧС.

"Силами Морспасслужбы обследованы и очищены 24,3 тысячи кв. метров акватории Керченского пролива. Силами спасателей и волонтеров собраны 21 189 тонн загрязненного песка и грунта, вывезены 15 976 тонн", - говорится в сообщении.

Мониторинговые группы обследовали в региона, в том числе повторно, 190 км береговой линии. Всего установлено 200 метров боновых заграждений, определены четыре основных участка проведения работ по сбору нефтепродуктов, отметили в МЧС.

В Крыму обследованы, в том числе повторно, 349 км береговой линии от мыса Опук до населенного пункта Яковенково Ленинского района и от населенного пункта Заветное до центральной набережной города Керчи, обнаружены 20 масляных пятен, определены шесть участков проведения работ по сбору нефтепродуктов. На полуострове собраны и вывезены 3,3 тонны нефтесодержащей жидкости.

Для ликвидации пятен в акватории Керченского пролива привлечены 3 судна.

Ликвидация последствий разлива мазута продолжится 24 декабря, в ней примут участие более 9,5 тысяч человек и 437 единиц техники.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Крым МЧС Краснодарский край Керченский пролив Керчь
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