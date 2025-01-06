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Около 70 тонн грунта с мазутом собрано за сутки в Севастополе

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Более 68 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе за сутки, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

В ведомстве уточнили, что за минувший день также обследовано 6 километров побережья. Загрязнение продолжают убирать на двух участках, общей протяженностью полкилометра.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Выбросы мазута фиксируют в Севастополе с 3 января, в Крыму - с 21 декабря. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 06 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Севастополь
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