Около 70 тонн грунта с мазутом собрано за сутки в Севастополе

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Более 68 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе за сутки, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

В ведомстве уточнили, что за минувший день также обследовано 6 километров побережья. Загрязнение продолжают убирать на двух участках, общей протяженностью полкилометра.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Выбросы мазута фиксируют в Севастополе с 3 января, в Крыму - с 21 декабря. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.