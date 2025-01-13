Вице-премьер Савельев представил график совещаний по проблеме сбора мазута

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Совещания по ситуации в связи с ЧС в Керченском проливе будут проводиться в межведомственном формате "Инцидент" еженедельно по пятницам в 10:00, сообщил вице-премьер Виталий Савельев после первого заседания правительственной комиссии, созданной для координации работ по ликвидации разлива мазута из двух танкеров.

"У нас организован "Инцидент" - это правительственное совещание, которое будет проходить еженедельно по пятницам в 10 утра, и мы все вместе будем рассматривать, что происходит в акватории (Черного моря), будем видеть динамику и будем видеть, как реализуются принимаемые решения", - сказал Савельев.

В формате "Инцидент" с гражданскими министерствами будут взаимодействовать силовые ведомства.

"Мы будем принимать решения оперативно, и нам важно оставаться в рамках закона", - отметил вице-премьер.

Также, по словам Савельева, с федеральными ведомствами будут работать главы трех регионов - Крыма, Краснодарского края и Севастополя.

"Мы сегодня в рабочем режиме со всеми вместе обсудили ближайшую перспективу, что нам до пятницы необходимо сделать. Я думаю, решения, которые мы приняли, будут выполнены, и мы в пятницу проведем более детальный анализ и наметим последующие шаги", - сказал Савельев.

Также он сказал, что постоянно действующий оперштаб по координации действий всех заинтересованных сторон по ликвидации последствий разлива мазута будет заседать ежедневно.