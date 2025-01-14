Азовское побережье Запорожской области очистили от мазута

Уборка мазута в Запорожской области Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Уборку побережья Азовского моря от мазута завершили в Запорожской области, сообщил во вторник губернатор региона Евгений Балицкий.

"Сегодня завершены работы по расчистке Азовского побережья от фракций мазута", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Мазут убрали с 14,5 километра побережья Бердянской косы, всего собрали почти 60 тонн загрязненного нефтепродуктами песка, добавил губернатор.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Выбросы мазута впервые зафиксировали в Запорожской области 11 января.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.