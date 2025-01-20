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Трамп планирует на инаугурации сообщить о "волне перемен" в США

Трамп планирует на инаугурации сообщить о "волне перемен" в США
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в речи на инаугурации объявит о начале благоприятных для страны перемен, сообщает в понедельник The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Возвращаясь на пост президента, я решительно и оптимистично настроен дать старт захватывающей эре национального успеха. На страну надвигается волна перемен", - приводит выдержки из ожидаемой речи Трампа WSJ.

"Я обращаюсь к американцам: пришло время вновь проявить храбрость, решительность и стойкость величайшей в мире цивилизации", - говорится в заготовленном на инаугурацию тексте избранного президента.

Трамп на инаугурации, как ожидается, также обозначит основные национальные проблемы и предложит пути их решения.

Газета отмечает, что лица, ознакомившиеся с инаугурационной речью, назвали ее более оптимистичной, чем его выступление на инаугурации в 2017 году. При этом WSJ указывает, что у Трампа есть привычка во время выступлений отходить от заготовленных текстов.

Дональд Трамп США
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