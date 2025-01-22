На азовском берегу Кубани собрали более тонны мазута

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры собрали уже 1,2 тонны мазута и загрязненных нефтепродуктами водорослей на берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона.

"Загрязнения ранее обнаружили в районе урочища Кучугуры на протяжении 6 км берега", - говорится в сообщении.

Найденные нефтепродукты собирают в мешки и вывозят с пляжной территории для последующей утилизации.

В Славянском районе организован мониторинг береговой полосы на протяжении 8,5 км. На катерах патрулируют акваторию, добавили в оперштабе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.