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Москва ждет от команды Трампа исправления ошибок предшественников в отношении Украины

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Заявления президента США Дональда Трампа об ошибках предыдущей американской администрации в контексте украинского кризиса свидетельствуют о необходимости исправления этих ошибок, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"И советники кандидата в президенты Трампа, и советники избранного и вступившего в полномочия президента Трампа, и сам президент США Дональд Трамп неоднократно говорили о том, что предыдущая американская администрация, администрация Байдена, лично Байден, американская внешняя политика, совершили на Украине ошибки", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать заявления президента США о необходимости заключить сделку по Украине.

По ее словам, российская сторона "квалифицирует по многим направлениям то, что делала администрация Байдена, не только как ошибки, но и как преступления".

Захарова также отметила, что "ошибки ушедшей администрации совершались не в личном качестве, а в национальном качестве".

"А что делают с ошибками, которые совершены были от имени страны или в ходе управления страной? Исправляют. Поэтому мне кажется, уж коли нынешняя администрация президента Трампа неоднократно заявляла, признавала и приводила аргументы в пользу того, что ситуация на Украине - это результат ошибок предыдущей администрации, то нужно, наверное, эти ошибки предыдущей администрации и исправлять", - заявила дипломат.

Она добавила, что "это логика тех заявлений, которые делались в самих США".

Дональд Трамп МИД Мария Захарова США Украина
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