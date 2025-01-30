Дороги в России будут проектировать с учетом велосипедов и самокатов

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Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Уточнены требования к проектированию улично-дорожной сети с учетом велосипедной инфраструктуры и средств индивидуальной мобильности, сообщили в пресс-службе Минстроя России.

"Будут внедряться планировочные решения для велосипедных коммуникаций, а также требования по безопасной интеграции средств индивидуальной мобильности в систему дорожного движения", - заявил замглавы Минстроя Сергей Музыченко.

Как отмечается, изменения направлены на улучшение организации улично-дорожной сети, включая аспекты, связанные с велосипедным транспортом и средствами индивидуальной мобильности (СИМ), такими как электросамокаты и моноколеса.

Документ включает классификацию велосипедных дорожек и велосипедных полос, устанавливает требования к местам обустройства инфраструктуры для СИМ, а также требования к планировочным решениям велокоммуникаций, в том числе к велостоянкам.

Документ утвержден приказом Минстроя России и вступил в действие с 27 января 2025 года.