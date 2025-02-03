Более 640 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли в Севастополе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - За сутки с черноморского побережья Севастополя вывезли около 20 тонн загрязненного мазутом грунта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"2 февраля с пляжей Балаклавы и мыса Айя вывезли 19,85 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезено 640,734 тонны грунта", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 16 птиц.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом, произошел разлив топлива. По данным Минтранса, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.



