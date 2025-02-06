Суд отказал "Волгатранснефти" в приостановке дела до окончания проверки Ространснадзора

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 13 февраля разбирательство по заявлению Новороссийской транспортной прокуратуры о привлечении к административной ответственности ЗАО "Волгатранснефть" - владельца танкера "Волгонефть 239", потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, передает корреспондент "Интерфакса".

Представитель компании на заседании заявил ходатайство об истребовании доказательств, просил запросить запись переговоров экипажа судна, потерпевшего крушение в Керченском проливе, у Азово-Черноморского бассейнового водного управления ФГУП "Росморпорт". Представитель прокурора возражал против ходатайств, отметив, что записи переговоров не несут доказательной базы.

В итоге суд отказал в удовлетворении вышеуказанных ходатайств и продолжил заседание.

Представитель "Волгатранснефти" также заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до завершения проверки Ространснадзора.

"Поскольку судно "Волгонефть 239" потерпело крушение, в настоящее время проводится проверка Ространснадзора. В связи с чем мы просим суд приостановить производство по делу до завершения акта расследования Ространснадзора. Акт планируется (подготовить - ИФ) по срокам к середине марта",- сказал представитель компании.

"Ответчик нарушил требования техрегламентов, в соответствии с постановлением правительства. Судно эксплуатировалось вне сезона, вне установленного документами района плавания. Поэтому (компанию - ИФ) необходимо привлечь к административной ответственности по ст. 14.43 КОАП",- заявил представитель истца на заседании. Он подчеркнул, что в декабре судно не могло находиться в акватории Черного моря, поскольку это не предусмотрено классификационными документами.

Заявления Новороссийской прокуратуры о привлечении к административной ответственности ЗАО "Волгатранснефть" были приняты к производству 14 января 2025 года. Суть претензий в материалах дела не пояснялась.

В Межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу (МТУ Ространснадзора по ЮФО) "Интерфаксу" заявляли, что аварии, произошедшие в Керченском проливе, классифицированы как очень серьезные. Были созданы комиссии по их расследованию. В отношении владельцев танкеров - ООО "Кама Шиппинг" и ЗАО "Волгатранснефть" - проводятся внеплановые проверки в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, по результатам которых лица, допустившие правонарушения, будут привлечены к административной ответственности.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива.

Проверка Ространснадзора установила, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечал Минтранс.