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Госдума приняла закон о введении периода охлаждения для ряда потребительских кредитов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который вводит "период охлаждения" в потребительском кредитовании. Если возбуждено уголовное дело о мошенничестве с кредитами, а банк или микрофинансовая организация не выполнили требования по защите клиентов, они не смогут взыскивать долги и передавать кредиты коллекторам.

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Законопроект № 804702-8 предусматривает, что банки и МФО не смогут передавать заемщику средства раньше чем через 4 часа, если кредит составляет от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, и раньше чем через 48 часов, если сумма превышает 200 тысяч рублей. Новые требования не коснутся кредитов с поручителями, залоговых кредитов на авто в случае перевода средств автодилерам, рефинансирования без увеличения размера кредита, а также кредитов, оформленных через уполномоченное лицо. Исключение сделано и для кредитов на оплату товаров и услуг, если деньги переводятся напрямую продавцу (кроме покупок в интернете).

Законопроект также вводит новые правила для работы с токенизированными картами - цифровыми картами, данные которых заменяются токенами. Теперь Национальная система платежных карт (НСПК) будет передавать операторам информацию о таких картах. Также вводится ограничение: если карта была выпущена или изменена менее 48 часов назад, на нее нельзя внести через банкомат более 50 тысяч рублей.

Для борьбы с мошенничеством вводятся новые требования к кредитным организациям. Перед выдачей кредита банки и МФО должны будут получать данные из бюро кредитных историй о всех обращениях заемщика за кредитами, одобрении заявок, отказах и заключенных договорах. Эти сведения должны храниться не менее пяти лет.

Основные положения законопроекта вступят в силу с 1 сентября 2025 года. С 1 марта 2026 года МФО получат доступ к данным о попытках незаконного оформления займов, с 1 июля 2026 года начнут действовать поправки к закону "О кредитных историях", а с 31 декабря 2026 года - новые требования к системе управления рисками банков.

Госдума МФО НСПК
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