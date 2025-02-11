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Что произошло за день: вторник, 11 февраля

Двухлетний максимум цен на газ в Европе, закон об индексации военных пенсий и о "периоде охлаждения" в кредитовании, задержание основателя iSpring в Марий Эл

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Газ в Европе подорожал до двухлетнего максимума. Спотовая цена на закрытии торгов понедельника была на уровне $622 за тысячу кубометров.

- Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об индексации военных пенсий. Доплата по индексированной пенсии военных на 9,5% за январь и февраль 2025 года поступит в марте.

- Российская экономика находится в фазе "управляемого охлаждения", заявил вице-премьер Александр Новак.

- Госдума приняла закон, который вводит "период охлаждения" в потребительском кредитовании. Если возбуждено уголовное дело о мошенничестве с кредитами, а банк не обеспечил защиту клиентов, с пострадавших не смогут взыскивать долги.

- Дефицит бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей, или 0,8% ВВП. Законом о бюджете на 2025 год запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП.

- В Курской области саперы МЧС РФ нашли и обезвредили крылатую ракету SCALP.

- В Марий Эл задержан основатель программного разработчика iSpring Юрий Усков. Это связано с делом о приобретении муниципальных земельных участков по заниженной цене. Также по делу были задержаны глава администрации Оршанского района Марий Эл и его заместитель.

- Аргентинский полузащитник Пабло Солари стал игроком "Спартака". Контракт с 23-летним игроком подписан на 4,5 года.

- Антон Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России.

- В приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" заработали водительские чаты.

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