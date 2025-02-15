ЦИК Абхазии признал выборы президента республики состоявшимися

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Явка избирателей на президентских выборах в Абхазии на 18:00 составляет чуть более 55% от общего количества внесенных в списки для голосования, сообщил журналистам председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

Таким образом выборы президента Абхазии признаны состоявшимися, сказал он.

К этому часу проголосовали 79 тыс. избирателей. В списки избирателей всего включено 134 500 человек.

В республике открыты 152 избирательных участка. Открыты два избирательных участка на территории РФ - в Москве и Черкесске.

Мониторинг выборов осуществляют более 100 международных наблюдателей.

На высший государственный пост Абхазии претендуют пять кандидатов - вице-президент республики Бадра Гунба, экс-министр экономики, председатель оппозиционной общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба, экс-председатель контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба, бывший торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц и председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Предварительные итоги голосования ЦИК Абхазии сообщит в воскресенье.

В соответствии с законодательством республики, избранным считается кандидат в президенты, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.