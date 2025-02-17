В Кремле тщательно следили за всеми заявлениями на Мюнхенской конференции

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле тщательно следили за выступлениями на прошедшей Мюнхенской конференции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Думается, что на основе каких-то первых заявлений делать далеко идущие выводы было бы преждевременно, но, тем не менее, все высказывания мы тщательно фиксировали", - сказал он, когда на брифинге его спросили, следили ли в Кремле за выступлением на конференции вице-президента США Джей Ди Вэнса.

При этом Песков отметил, что конференция проходила на фоне "чересчур перегруженного" информационного фона в мире, где накопился "критический объем конфликтного потенциала".