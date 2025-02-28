"СИБУР-Кстово" начал пуск оборудования после остановки из-за атаки БПЛА

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "СИБУР-Кстово" проводит пуск оборудования, выведенного в конце января в резервный режим после атаки БПЛА.

"В связи с проведением работ по пуску оборудования "СИБУР-Кстово" может наблюдаться переход мачтового факела в интенсивный режим работы. Вывод избытков углеводородного сырья на факел является штатным инструментом обеспечения безопасности, предусмотрен технологическим регламентом", - сообщила пресс-служба "СИБУР-Кстово".

Специалисты аккредитованных лабораторий отслеживают качество атмосферного воздуха, результаты будут опубликованы.

На территории предприятия "СИБУР-Кстово" 29 января упали обломки БПЛА, начался пожар. Предприятие объявило о переводе технологического оборудования в резервный режим и временном прекращении отгрузки продукции.