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Путин поблагодарил Трампа за большое внимание к украинскому урегулированию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот уделяет много внимания урегулированию ситуации на Украине.

"Что касается готовности Украины к прекращению огня, я сейчас скажу, конечно, как я это оцениваю. Но хотел бы начать со слов благодарности президенту США господину Трампу за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания", - заявил Путин на пресс-конференции в Москве после российско-белорусских переговоров на высшем уровне.

"У всех у нас хватает своих текущих дел, но многие лидеры государств - председатель Китайской Народной Республики, премьер-министр Индии, президенты Бразилии и Южно-Африканской Республики - занимаются этим вопросом, уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии - миссии прекращения боевых действий и человеческих потерь", - сказал Путин.

Владимир Путин Дональда Трамп США Китай Бразилия Индия Украина
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