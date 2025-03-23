В воздухе краснодарского города Кропоткин выявили превышение ПДК бензола

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю зафиксировало превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в городе Кропоткин Краснодарского края, сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство продолжает проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в пяти точках отбора в связи с возгоранием на нефтебазе в Кавказском районе.

"На 06:00 по Москве 23 марта в Кропоткине зарегистрировано превышение ПДК по показателю бензол. По остальным показателям превышения нет во всех точках отбора", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Проводится охлаждение рядом стоящих резервуаров.

Пожар после атаки дронов

19 марта в результате атаки беспилотников ВСУ начался пожар на нефтебазе в станице Кавказской. Произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. По данным на 18:00 по Москве среды, площадь пожара составляла 4,25 тыс. кв. м. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности.

21 марта в процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов, огонь распространился на второй резервуар. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Пострадали двое пожарных. Загоревшийся в среду резервуар полностью потушен, второй резервуар продолжают тушить на площади 1,2 тыс. кв. метров.

В Минобороны РФ 19 марта заявили, что объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).