Поиск

В воздухе краснодарского города Кропоткин выявили превышение ПДК бензола

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю зафиксировало превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в городе Кропоткин Краснодарского края, сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство продолжает проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в пяти точках отбора в связи с возгоранием на нефтебазе в Кавказском районе.

"На 06:00 по Москве 23 марта в Кропоткине зарегистрировано превышение ПДК по показателю бензол. По остальным показателям превышения нет во всех точках отбора", - сказано в сообщении.

В РоссииВыброс нефтепродуктов из горящего резервуара произошел на нефтебазе КубаниЧитать подробнее

Как сообщалось, в ночь на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Проводится охлаждение рядом стоящих резервуаров.

Пожар после атаки дронов

19 марта в результате атаки беспилотников ВСУ начался пожар на нефтебазе в станице Кавказской. Произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. По данным на 18:00 по Москве среды, площадь пожара составляла 4,25 тыс. кв. м. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности.

21 марта в процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов, огонь распространился на второй резервуар. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Пострадали двое пожарных. Загоревшийся в среду резервуар полностью потушен, второй резервуар продолжают тушить на площади 1,2 тыс. кв. метров.

В Минобороны РФ 19 марта заявили, что объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Кропоткин Краснодарский край Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков не исключил, что Путин и Трамп могли общаться более двух раз

В Кремле сообщили о конструктивной и доверительной беседе Путина и Трампа

Выброс нефтепродуктов из горящего резервуара произошел на нефтебазе Кубани

В Запорожской области при атаке дрона ВСУ погибла фельдшер скорой помощи

Дума рассмотрит закон о запрете распространять рекламу на запрещенных ресурсах

Массированную атаку беспилотников отразили в Ростовской области

Человек погиб при атаке БПЛА на трассе в Ростовской области

Что произошло за день: суббота, 22 марта

Временные ограничения вводились в аэропорту Казани

Нападение на Crocus City Hall

Мемориал в память о жертвах теракта открыли в Crocus

Мемориал в память о жертвах теракта открыли в Crocus
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6067 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });