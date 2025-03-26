Песков назвал мораторий на удары по энергообъектам "хорошим продвижением"

Быстро согласовать список объектов, по которым нельзя будет бить, удалось благодаря интенсивным контактам с США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Договоренность о моратории на удары по энергообъектам России и Украины - это хорошее продвижение вперед, она должна соблюдаться, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Отдавая себе отчет, что недоговороспособность киевского режима не раз была продемонстрирована, мы все-таки считаем, что этот мораторий должен соблюдаться. Это хорошее продвижение вперед благодаря тем конструктивным отношениям, которые сложились в ходе наших контактов с американской стороной, и мы должны дальше идти этим путем ", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли, по мнению Кремля, какие-то признаки того, что Украина перестала наносить удары по российским энергообъектам.

"Попытки нанесения ударов были. Они были, они хорошо известны. Мы публиковали эту информацию", - добавил Песков.

"Мы продолжаем наши контакты с американской стороной, вы знаете, что эти контакты продолжаются весьма интенсивно, именно благодаря этим контактам удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме", - сказал он.

"И мы удовлетворены тем, насколько прагматично и конструктивно развивается наш диалог, и результативно при этом", - добавил Песков.

Его спросили, означает ли факт продолжения украинских ударов по российским энергообъектам после 18 марта то, что Москва может не соблюдать достигнутые договоренности.

"Что касается означает это, или не означает, могу лишь повторить то, что я говорил и позавчера, и вчера: приказ Путина относительно моратория (на нанесение ударов по энергообъектам) действует и исполняется нашими вооруженными силами", - сказал Песков.

Он напомнил, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта, когда состоялся телефонный разговор президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина. Тогда сообщалось, что объявить это предложил Трамп, Путин согласился и дал команду военным прекратить удары по украинским энергообъектам.

25 марта Кремль сообщил, что мораторий по взаимной договоренности может быть продлен, а в случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.