Госдеп пригрозил отказом от участия в переговорах по Украине при отсутствии прогресса

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - США откажутся от участия в переговорном процессе по Украине, если он застопорится, заявила во вторник представитель Госдепа Тэмми Брюс.

"Сейчас наступило время, когда обе стороны должны представить предложения, как завершить этот конфликт (...) если прогресса не будет, то мы, посредники, отстранимся от участия в этом процессе ", - сказала она на брифинге.

Однако она не стала уточнять, какие сроки для урегулирования конфликта могли определить президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио.

Также она сказала, что предложения, которые сейчас необходимо получить, должны иметь отношение к полному и прочному прекращению огня и к завершению конфликта.

Ранее Трамп заявил, что определил для себя крайний срок для урегулирования украинского кризиса. "У меня есть мой собственный дедлайн", - сказал он, но не уточнил, о каких именно сроках идет речь. В то же время на прошлой неделе президент отмечал, что переговоры по украинскому урегулированию продвигаются.

В свою очередь советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц в статье для журнала The National Interest отмечал, что Москве и Киеву следует как можно скорее добиться соглашения об украинском урегулировании, так как Трамп не собирается мириться с чрезмерным затягиванием дипломатического процесса.