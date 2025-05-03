"Новороссийский комбинат хлебопродуктов" работает в штатном режиме

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП, входит в группу "ОЗК") после массированной атаки ВСУ на Новороссийск продолжает работу в штатном режиме, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Юрий Медведев.

"Предприятие работает в штатном режиме, приемка осуществляется", - сказал он.

Повреждений инфраструктуры на предприятии нет.

Как сообщалось, в субботу в ходе массированной атаки БПЛА, безэкипажных катеров на Новороссийскую военно-морскую базу и Юго-восточный район порта Новороссийск возникло возгорание на зерновом терминале КСК (входит в группу компаний "Дело") в результате последствий падения обломков сбитых БПЛА. Позже оно было потушено. Пострадавших нет.

НКХП - один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в акватории Азово-Черноморского бассейна. Общая емкость хранения составляет 250 тыс. тонн, глубины у причальной стенки позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 72 тыс. тонн.

Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2024 года, основным владельцем НКХП с долей 51% является ОЗК. Еще одним крупным акционером (35,36%) выступает "Деметра Холдинг".

Как сообщалось, "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" в прошлом году обновил рекорд по перевалке зерна, отгрузив 8,4 млн тонн. По сравнению с 2023 годом отгрузка возросла на 6,3%. В 2024 году на долю зернового терминала пришлось 15% от общего объема отгрузок пшеницы из России.