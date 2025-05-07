Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 7 мая

Авиаудары Индии по Пакистану, новые атаки дронов на Москву, Верховный суд США позволил запретить трансгендерам службу в армии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Индийская армия нанесла авиаудары по Пакистану. В Дели заверили, что не атаковали военные объекты Пакистана, а лишь инфраструктуру террористов.

- В Пакистане сообщили о трех погибших и 12 пострадавших при индийских атаках. Был нанесен ответный удар по по штабу бригады индийской армии.

- Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Пхукет, вернулся в аэропорт.

- Верховный суд США разрешил Трампу ввести запрет на службу трансгендеров в армии. Пит Хегсет приказал военному руководству выявить трансгендерных военнослужащих, чтобы уволить их из рядов вооруженных сил.

- Минобороны заявило о нейтрализации вечером во вторник 57 дронов. За ночь было сбито 14 дронов, летевших на Москву.

- "Интер" обыграл "Барселону" и вышел в финал Лиги Чемпионов. В финале "Интер" сыграет с победителем пары "Пари Сен-Жермен" - "Арсенал".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Конфликт Индии и Пакистана

В армии Пакистана заявили о гибели 26 мирных жителей в результате ударов Индии

Фондовые индексы США снизились вторые торги подряд

Конфликт Индии и Пакистана

Пакистанский МИД заявил, что Индия не нарушала воздушное пространство Пакистана

Конфликт Индии и Пакистана

Премьер Пакистана заявил, что страна имеет полное право отвечать на индийские удары

Конфликт Индии и Пакистана

Пакистан закрывает воздушное пространство на 48 часов

Кардиналы собираются на конклав в Ватикане

Кардиналы собираются на конклав в Ватикане
Конфликт Индии и Пакистана

Пакистан наносит ответный удар по Индии

Конфликт Индии и Пакистана

В Пакистанской армии заявили, что ответят на удары Индии, когда сочтут нужным

Конфликт Индии и Пакистана

В правительстве Индии заверили, что не наносили удары по военным объектам Пакистана

Конфликт Индии и Пакистана

Индия нанесла авиаудары по Пакистану

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов207 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне144 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });