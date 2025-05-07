Что случилось этой ночью: среда, 7 мая

Авиаудары Индии по Пакистану, новые атаки дронов на Москву, Верховный суд США позволил запретить трансгендерам службу в армии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Индийская армия нанесла авиаудары по Пакистану. В Дели заверили, что не атаковали военные объекты Пакистана, а лишь инфраструктуру террористов.

- В Пакистане сообщили о трех погибших и 12 пострадавших при индийских атаках. Был нанесен ответный удар по по штабу бригады индийской армии.

- Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Пхукет, вернулся в аэропорт.

- Верховный суд США разрешил Трампу ввести запрет на службу трансгендеров в армии. Пит Хегсет приказал военному руководству выявить трансгендерных военнослужащих, чтобы уволить их из рядов вооруженных сил.

- Минобороны заявило о нейтрализации вечером во вторник 57 дронов. За ночь было сбито 14 дронов, летевших на Москву.

- "Интер" обыграл "Барселону" и вышел в финал Лиги Чемпионов. В финале "Интер" сыграет с победителем пары "Пари Сен-Жермен" - "Арсенал".