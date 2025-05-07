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Москва призывает Дели и Исламабад к переговорам

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Обострение разногласий между Индией и Пакистаном вызывает обеспокоенность, Москва призывает стороны к переговорам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, это повод для чрезвычайной обеспокоенности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Мы призываем обе стороны к сдержанности и скорейшему переходу к переговорным методам урегулирования всех разногласий", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что в Кремле следят за развитием обострения отношений между Пакистаном и Индией.

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира.

Армия Пакистана осуществила ответные удары. Министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что в ответ на удары Индии ВВС Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей.

Хроника 22 апреля – 07 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Дмитрий Песков Пакистан Индия
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