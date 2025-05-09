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Атомная энергетика вошла в повестку российско-сербского сотрудничества

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россия начала "новый этап" работы с Сербией в части потенциального строительства в стране атомных мощностей, сообщил журналистам глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Фактически визит нынешний Вучича знаменует начало нового этапа работы с Сербией в части уже возможного размещения атомных электростанций в Сербии", - сказал он.

"С сегодняшнего дня фактически в официальную повестку дня российско-сербских отношений внесена атомная энергетика", - уточнил Лихачев.

В феврале этого года глава "Росатома" сообщал, что компания предложила Сербии широкий спектр возможностей как в ядерных, так и смежных технологиях.

"Я бы отметил огромный интерес и желание Сербии стать атомной державой в терминах атомной энергетики", - говорил Лихачев в интервью "России 24" (ВГТРК), напомнив, что в конце прошлого года парламент Сербии снял запрет на развитие атомной энергетики в стране. "Мы сохраняем оптимистичные ожидания на балканском треке", - говорил топ-менеджер.

Как сообщалось, в 2019 году Сербия приняла решение о строительстве центра ядерной науки. Россия и Сербия ранее подписали два меморандума о взаимопонимании, касающиеся подготовки кадров и формирования общественного мнения, также между сторонами подписано соглашение о сотрудничестве в мирном атоме.

Росатом Сербия Алексей Лихачев
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