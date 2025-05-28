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Депутат Госдумы допустил еще один пересмотр параметров бюджета 2025 года

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров на заседании палаты предупредил о рисках для нефтяных доходов бюджета и допустил, что в течение года может потребоваться дополнительная корректировка основных параметров федерального бюджета.

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При обсуждении поправок в федеральный бюджет 2025 года глава комитета в выступлении обратил внимание на падение цен на нефть и возможные внешнеполитические угрозы, способные дополнительно повлиять на доходы бюджета.

"У нас с вами сегодня цена в бюджете была $69,7 за баррель (в новом прогнозе $56 - ИФ), цена отсечения - $60. Сейчас цена намного ниже. Поэтому, когда нам говорят, что пониже установят предел (цены отсечения - ИФ), это -хороший вариант", - заявил он.

Он отметил, что европейские санкции не имеют экстерриториального характера и более серьезной угрозой являются потенциальные вторичные санкции США. Также среди факторов риска он назвал возможное соглашение между США и Ираном, способное добавить на рынок до 2 млн баррелей нефти в сутки.

"На самом деле, я бы не так волновался за европейские санкции, потому что они не имеют экстерриториального характера. Европейские санкции нашим партнерам покупать нефть не мешают. Гораздо страшнее в этом плане американские вторичные санкции, и мы все равно должны быть готовы к тому, что они могут быть", - сказал Макаров.

Он сказал, что при изменении многих макроэкономических показателей прогноз роста ВВП остается прежним - 2,5%. "Вряд ли это реалистично. Если меняются показатели, показатели ВВП тоже, наверное, должны измениться. Но мне не хотелось бы, чтобы это звучало сейчас как реальное замечание. Дело в том, что очень многие вопросы, связанные с прогнозом, находятся вне наших возможностей, они меняются. И вот на сегодняшний день те цифры, которые представлены, являются достаточно обоснованными", - сказал Макаров.

Глава комитета не исключил, что в течение года может потребоваться дополнительная корректировка бюджет: "В заключении комитета по бюджету, а там подробно изложено все эти вопросы, проанализировано, говорится о том, что очевидно, что нам придется в этом году еще раз корректировать бюджет, и в этом нет абсолютно ничего страшного. Мы обязаны сделать так, чтобы независимо от любых санкций, от всего чего угодно, бюджет был сбалансирован".

Андрей Макаров Иран США Госдума
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