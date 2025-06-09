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Что произошло за день: понедельник, 9 июня

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Из украинского плена в рамках обмена возвращена первая группа военных до 25 лет. Обмен состоялся в понедельник в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 2 июня.

- ФСБ предотвратила диверсию на заводе ОПК в Московском регионе. Задержаны и арестованы двое граждан России, планировавших подрыв самодельной бомбы.

- Задержанному утром мэру Красноярска предъявлено обвинение во взятке на сумму более 180 млн рублей, которую он получил в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем ему участке. По данным Следственного комитета, Владислав Логинов получил взятку от коммерсанта за победу в конкурсе на ремонт дорог.

- Обещание принять Украину в НАТО останется в силе, даже если не будет упоминаться на саммите альянса, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте. Он также выступил за наращивание военного производства странами НАТО и рассказал, что альянсу нужны миллионы артснарядов.

Фотохроника 9 июня

- Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА. Николич возглавил клуб год назад, под его руководством команда выиграла Кубок России и стала бронзовым призером чемпионата России.

- "Мосбиржа" c 10 июня начнет рассчитывать индекс биткойна, код индекса - MOEXBTC.

- Арестован обвиняемый в убийстве вице-мэра Ставрополя, ветерана СВО Заура Гурциева. В числе рассматриваемых версий преступления - террористический акт.

- Запорожская область вновь полностью обесточена. Причиной стал урон, нанесенный энергосистеме предыдущими обстрелами.

- "Последний день Помпеи" впервые за четверть века покажут на выставке в Москве.

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