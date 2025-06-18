Поиск

Что произошло за день: среда, 18 июня

Начало работы ПМЭФ, новые атаки Израиля и дело против российского предпринимателя Карапетяна в Армении

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Закон о создании национального мессенджера одобрен российскими сенаторами. Как сообщали ранее в Думе, принятие закона позволит создать на территории РФ новый национальный многофункциональный сервис.

- Стартовал 28-й Петербургский международный экономический форум. В преддверии пленарного заседания Владимир Путин предложил участникам совещания по экономическим вопросам обсудить темы, которые получат дальнейшее развитие на ПМЭФ.

- "АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut. В пресс-службе "АвтоВАЗа" обещают что, он "станет лучшим предложением в соотношении цена/качество в своем сегменте".

- ЦАХАЛ атаковал иранские заводы по производству ракет и центрифуг для обогащения урана. Большинство из атакованных объектов - заводы по производству компонентов и материалов для баллистических ракет, пишет The Jerusalem Post. МАГАТЭ сообщило о повреждении двух ядерных объектов в Иране. Между тем Associated Press сообщает, что Израиль не способен уничтожить подземные иранские объекты, на которых производится высокообогащенный уран, без участия США. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что любой удар США по Ирану повлечет за собой крайне серьезные проблемы.

- Главу ГК "Ташир" Самвела Карапетяна обвинили в Армении в призывах к захвату власти. Он доставлен в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Армении. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил о необходимости национализировать принадлежащие ГК "Ташир" "Электросети Армении". Между тем в компании заверили, что ситуация вокруг Карапетяна не несет рисков для бизнеса "Ташир" в России. Ереван направил ноту Москве из-за заявлений ряда представителей властей России по делу Карапетяна.

- Скончалась народная артистка РФ Наталья Тенякова. Ей было 80 лет. Тенякова известна многочисленными ролями в театре, а также ролью бабы Шуры в фильме "Любовь и голуби". Актрису похоронят на Троекуровском кладбище 20 июня.

- Серийный убийца из Москвы приговорен ко второму пожизненному сроку. Владимир Миргород признан виновным в убийстве 15 женщин и одного мужчины.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле пояснили, что Трамп в среду говорил о субботнем разговоре с Путиным

В Кремле пояснили, что Трамп в среду говорил о субботнем разговоре с Путиным

Серийный убийца из Москвы приговорен ко второму пожизненному сроку

В Кремле назвали бесполезными санкции Канады в отношении Чубайса и Татьяны Юмашевой

В Кремле назвали бесполезными санкции Канады в отношении Чубайса и Татьяны Юмашевой

Думский комитет одобрил поправки об обязательной установке RuStore на смартфоны

ПМЭФ-2025

Пока не найдены производители на 43 медпрепарата из 186, которые к 2030 г. хотят выпускать в РФ

ПМЭФ-2025

КТК оценил ущерб от атаки дронов на НПС "Кропоткинская" в 2,7 млрд рублей

Мантуров заявил, что проект выпуска электрокара e-Neva поставлен на паузу

Мантуров заявил, что проект выпуска электрокара e-Neva поставлен на паузу

Рябков сообщил о контактах РФ с США по конфликту на Ближнем Востоке

В "Ташире" заверили, что ситуация вокруг главы компании не несет рисков для бизнеса в РФ

ПМЭФ-2025

Глава "Роскосмоса" допустил появление в РФ частного инвестора в сфере ракетостроения

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана224 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6576 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России81 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });