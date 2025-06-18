Что произошло за день: среда, 18 июня

Начало работы ПМЭФ, новые атаки Израиля и дело против российского предпринимателя Карапетяна в Армении

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Закон о создании национального мессенджера одобрен российскими сенаторами. Как сообщали ранее в Думе, принятие закона позволит создать на территории РФ новый национальный многофункциональный сервис.

- Стартовал 28-й Петербургский международный экономический форум. В преддверии пленарного заседания Владимир Путин предложил участникам совещания по экономическим вопросам обсудить темы, которые получат дальнейшее развитие на ПМЭФ.

- "АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut. В пресс-службе "АвтоВАЗа" обещают что, он "станет лучшим предложением в соотношении цена/качество в своем сегменте".

- ЦАХАЛ атаковал иранские заводы по производству ракет и центрифуг для обогащения урана. Большинство из атакованных объектов - заводы по производству компонентов и материалов для баллистических ракет, пишет The Jerusalem Post. МАГАТЭ сообщило о повреждении двух ядерных объектов в Иране. Между тем Associated Press сообщает, что Израиль не способен уничтожить подземные иранские объекты, на которых производится высокообогащенный уран, без участия США. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что любой удар США по Ирану повлечет за собой крайне серьезные проблемы.

- Главу ГК "Ташир" Самвела Карапетяна обвинили в Армении в призывах к захвату власти. Он доставлен в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Армении. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил о необходимости национализировать принадлежащие ГК "Ташир" "Электросети Армении". Между тем в компании заверили, что ситуация вокруг Карапетяна не несет рисков для бизнеса "Ташир" в России. Ереван направил ноту Москве из-за заявлений ряда представителей властей России по делу Карапетяна.

- Скончалась народная артистка РФ Наталья Тенякова. Ей было 80 лет. Тенякова известна многочисленными ролями в театре, а также ролью бабы Шуры в фильме "Любовь и голуби". Актрису похоронят на Троекуровском кладбище 20 июня.

- Серийный убийца из Москвы приговорен ко второму пожизненному сроку. Владимир Миргород признан виновным в убийстве 15 женщин и одного мужчины.