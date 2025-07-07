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Песков отказался комментировать действия Генпрокуратуры в отношении ЮГК

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию вокруг "Южуралзолота", поскольку речь идет о претензиях Генпрокуратуры России к владельцам этой компании.

"Это не является прерогативой администрации президента. Это все-таки вопрос, который в настоящий момент относится к надзорным правоохранительным органам. Поэтому здесь мы никак не можем комментировать", - сказал он на брифинге.

Генпрокуратура 2 июля 2025 года подала в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства доли основного владельца ПАО "Южуралзолото" Константина Струкова в обществе, его 100%-й доли в УК "ЮГК", а также долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях "Хоум", "Уралвент", "Арбат-Сити", "Агрокомплекс "Экомодуль", "Сады Предгорья", "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод". Всего ответчиками по делу выступает 8 физических лиц.

В рамках иска Советский суд по ходатайству Генпрокуратуры принял обеспечительные меры. Их суть не уточнялась.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Струков является контролирующим акционером с долей около 68%.

Два предприятия "Южуралзолота" находятся в фокусе расследования, которое правоохранительные органы ведут по по ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 254 УК (порча земли). "В настоящее время установлены двое подозреваемых: директор ГОК "Светлинский" (Пластовский район) подозревается по обеим статьям (ст. 246 и 254 УК), начальнику Золотоизвлекательной фабрики ГОКа "Светлинский" инкриминируется ст. 246 УК". Экологический ущерб по уголовным делам, возбужденным по фактам нарушений на предприятиях ПАО "ЮГК" в Челябинской области, предварительно оценивается в 6 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах 4 июля.

Кроме того, следствие проверяет полученную в ходе допросов информацию о "фальсификации антикоррупционных деклараций доходов", которые Струков как депутат областного парламента должен представлять ежегодно.

Генпрокуратура Дмитрий Песков Советский суд ЮГК Южуралзолото Константин Струков
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