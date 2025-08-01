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Здание райбольницы повреждено в Северо-Курильске землетрясением

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мобильный госпиталь организовали в городе Северо-Курильске (о. Парамушир, Северные Курилы) из-за повреждения здания центральной районной больницы после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля возле Камчатки, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области в пятницу.

"Землетрясение, произошедшее 30 июля, повредило здание районной больницы. Нахождение в корпусе медицинского учреждения связано с риском - на стенах появились глубокие трещины, выведена из строя электросеть. До проведения комплексной оценки здания в населенном пункте развернут мобильный госпиталь", - говорится в сообщении.

В первые сутки после землетрясения медицинская помощь потребовалась нескольким десяткам человек. Люди обращались с ушибами после падений мебели и движения во время толчков, нескольким островитянам потребовалась психологическая помощь, сообщает пресс-служба.

"Оперативно был развернут мобильный госпиталь на шесть коек. Один пациент у нас до этого лежал в стационаре, он продолжает лечение в палаточных условиях. Здесь достаточно комфортно, установлены печки, подвоз воды, всего необходимого. Расходными материалами полностью обеспечены", - приводит пресс-служба слова главного врача Северо-Курильской ЦРБ Елены Богомоловой.

Как сообщалось, 30 июля утром произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах полуострова варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. Это землетрясение силой до восьми баллов также ощутили в Северо-Курильске, после чего туда пришли четыре волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 м.

В Северо-Курильске, где проживают 2,4 тыс. человек, в среду ввели режим ЧС. Ранее сообщалось, что в жилом фонде повреждены кирпичные печные трубы, возможны повреждения инженерных сетей, у многих горожан при землетрясении поломалась мебель, разбилась посуда.

Северо-Курильский район состоит из одного населенного пункта - города Северо-Курильска на о. Парамушир.

Северо-Курильск Парамушир Сахалинская область
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