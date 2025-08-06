Землетрясение магнитудой 6,4 произошло возле Камчатки

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее вечером в среду по местному времени в Тихом океане близ берегов Камчатки, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой геофизической службы (ЕГС) РАН.

"Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 22:35 (13:35 по Москве) с эпицентром в 213 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 39,3 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в Петропавловске-Камчатском сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов.

После этого подземного толчка в течение 20 минут специалисты зафиксированы еще четыре афтершока магнитудой 4,8 - 5,7.

30 июля утром произошло мощное землетрясение возле Камчатки, оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах полуострова варьировалась от шести до семи и выше баллов.