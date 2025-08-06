Поиск

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло возле Камчатки

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее вечером в среду по местному времени в Тихом океане близ берегов Камчатки, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой геофизической службы (ЕГС) РАН.

"Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 22:35 (13:35 по Москве) с эпицентром в 213 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 39,3 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в Петропавловске-Камчатском сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов.

После этого подземного толчка в течение 20 минут специалисты зафиксированы еще четыре афтершока магнитудой 4,8 - 5,7.

30 июля утром произошло мощное землетрясение возле Камчатки, оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах полуострова варьировалась от шести до семи и выше баллов.

РАН Петропавловск-Камчатский Камчатский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и двусторонние отношения

Сбой в управлении багажной системы произошел в "Пулково", затронуты порядка 20 рейсов

В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом

В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом

Профессор РЭУ имени Плеханова Салтыковский арестован по делу о госизмене

С сентября не вошедшим в реестр гостиницам будут грозить крупные штрафы

Путин принимает в Кремле Уиткоффа

Путин принимает в Кремле Уиткоффа

Мишустин поручил проработать возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ

"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине

"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине

Уиткофф прилетел в Москву

Российские военные нейтрализовали 51 беспилотник ВСУ над пятью регионами РФ

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6886 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });