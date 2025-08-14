Поиск

Что произошло за день: четверг, 14 августа

Атака на Белгород и Ростов-на-Дону, подготовка делегации РФ к встрече на Аляске, решение о нормативах продажи валютной выручки для российских экспортеров

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- По итогам саммита на Аляске подписание документов не планируется, сообщили в Кремле. В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Дональд Трамп оценил в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с президентом РФ и признался, что не надеется на немедленное прекращение огня после саммита на Аляске.

- Украинские дроны атаковали Ростов-на-Дону и Белгород. Возбуждены дела о теракте. После атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону повреждены 20 зданий, были ранены 13 человек, в том числе двое детей. В Белгороде под удар попало здание областного правительства. Кроме того, в Валуйском округе Белгородской области в результате удара дронов погиб один человек.

- Правительство РФ обнулило нормативы обязательной репатриации и продажи валютной выручки экспортерами. Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью.

- Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 84 на 84.

- "Репортеры без границ" внесены в перечень нежелательных в России организаций. Такое решение приняла Генпрокуратура РФ.

- Биткойн и эфир обновили ценовые рекорды: стоимость биткойна в ходе сессии поднималась до $124 496, а эфира - выше $4,79 тыс.

- Признанный иноагентом блогер Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ. Сам он находится за границей.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поврежденными после атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону признаны 20 зданий

"Репортеры без границ" внесены в перечень нежелательных в России организаций

Путин по пути на Аляску посетит один из российских регионов

Трамп не надеется на немедленное прекращение огня после саммита на Аляске

По итогам саммита на Аляске подписание документов не планируется

По итогам саммита на Аляске подписание документов не планируется

В Кремле заявили о готовности Путина и Трампа решать самые сложные вопросы через диалог

Источники сообщили о планах продлить запрет на экспорт бензина из России до конца сентября

ЦБ сообщил о росте внешнего долга России до $323 млрд

ЦБ сообщил о росте внешнего долга России до $323 млрд

Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 84 на 84

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6968 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });