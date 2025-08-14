Что произошло за день: четверг, 14 августа

Атака на Белгород и Ростов-на-Дону, подготовка делегации РФ к встрече на Аляске, решение о нормативах продажи валютной выручки для российских экспортеров

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- По итогам саммита на Аляске подписание документов не планируется, сообщили в Кремле. В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Дональд Трамп оценил в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с президентом РФ и признался, что не надеется на немедленное прекращение огня после саммита на Аляске.

- Украинские дроны атаковали Ростов-на-Дону и Белгород. Возбуждены дела о теракте. После атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону повреждены 20 зданий, были ранены 13 человек, в том числе двое детей. В Белгороде под удар попало здание областного правительства. Кроме того, в Валуйском округе Белгородской области в результате удара дронов погиб один человек.

- Правительство РФ обнулило нормативы обязательной репатриации и продажи валютной выручки экспортерами. Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью.

- Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 84 на 84.

- "Репортеры без границ" внесены в перечень нежелательных в России организаций. Такое решение приняла Генпрокуратура РФ.

- Биткойн и эфир обновили ценовые рекорды: стоимость биткойна в ходе сессии поднималась до $124 496, а эфира - выше $4,79 тыс.

- Признанный иноагентом блогер Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ. Сам он находится за границей.