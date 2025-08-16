Что произошло за день: суббота, 16 августа
Заявление Путина после встречи с Трампом, реакция европейских лидеров
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Президент РФ заявил, что в ходе переговоров с Трампом детально изложил позицию России по украинскому урегулированию. Путин назвал разговор с президентом США откровенным и содержательным.
- Европейские лидеры и руководители институтов ЕС приветствовали усилия Трампа по прекращению боевых действий на Украине. Они подписали совместное заявление.
- Владимир Путин по пути с Аляски посетил Чукотку и встретился с губернатором Владиславом Кузнецовым.
- Число погибших при пожаре в Рязанской области достигло 11 человек, еще 130 пострадали, за жизни четверых борются врачи. 18 августа объявлено в Рязанской области днем траура по погибшим.
- Московский "Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в пятом туре чемпионата России по футболу, счет - 2:2. Матч "Локомотива" и "Балтики" также завершился ничьей - 1:1.