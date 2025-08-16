Что произошло за день: суббота, 16 августа

Заявление Путина после встречи с Трампом, реакция европейских лидеров

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ заявил, что в ходе переговоров с Трампом детально изложил позицию России по украинскому урегулированию. Путин назвал разговор с президентом США откровенным и содержательным.

- Европейские лидеры и руководители институтов ЕС приветствовали усилия Трампа по прекращению боевых действий на Украине. Они подписали совместное заявление.

- Владимир Путин по пути с Аляски посетил Чукотку и встретился с губернатором Владиславом Кузнецовым.

- Число погибших при пожаре в Рязанской области достигло 11 человек, еще 130 пострадали, за жизни четверых борются врачи. 18 августа объявлено в Рязанской области днем траура по погибшим.

- Московский "Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в пятом туре чемпионата России по футболу, счет - 2:2. Матч "Локомотива" и "Балтики" также завершился ничьей - 1:1.