Минсельхоз ждет увеличения урожая картофеля в оргсекторе в 2025 году

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российские аграрии планируют собрать в 2025 году 7,5-7,6 млн тонн картофеля, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.

"В этом году мы ожидаем картофельный год. Должно быть порядка 7,5-7,6 млн тонн, может быть больше: сейчас посмотрим, как будет складываться погода, как мы будем убирать", - сказала министр.

Речь идет об урожае картофеля в организованном секторе (сельхозорганизации, фермеры, индивидуальные предприниматели).

В 2024 году сбор картофеля в этом секторе снизился до 7,3 млн тонн с 8,6 млн тонн годом ранее. В том числе в сельхозорганизациях урожай сократился до 4,351 млн тонн с 5,226 млн тонн, у фермеров и индивидуальных предпринимателей - до 2,951 млн тонн с 3,399 млн тонн соответственно.

Общий урожай с учетом личных подсобных хозяйств составил 17,83 млн тонн против 20,241 млн тонн в 2023 году.