Что произошло за день: пятница, 29 августа

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Умер композитор Родион Щедрин. Народный артист СССР, авторству которого принадлежат свыше 100 произведений, скончался на 93-м году жизни в Мюнхене.

- "Уралвагонзавод" заявил о перспективных разработках бронетехники, которые "закладывают конструкторско-технологический задел на десятилетия вперед".

- В перечень "100 лучших фильмов" Минпросвещения вошли только советские кинокартины, современные фильмы в список обязательных для школьной программы произведений не вошли.

- В России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Больной госпитализирован в состоянии средней степени тяжести; рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка не передается от человека к человеку.

- Песков заявил, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским. Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что экспертная работа по подготовке встречи российского и украинского лидеров пока не "бурлит", но Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к таким переговорам.

- "Фенербахче" уволил Жозе Моуринью. Отставка главного тренера состоялась после того, как "Фенербахче" уступил португальской "Бенфике" в борьбе за путевку в основную стадию Лиги чемпионов.

- Арестованный в Ереване глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян основал движение "По-своему", на базе которого он намерен создать политическую партию.

- В Москве с 1 сентября все школьные и родительские чаты будут переведены в мессенджер Max.

- Температура в начале сентября почти на всей территории России будет около или выше нормы. В Москве на следующей неделе воздух будет прогреваться до плюс 24 градусов.