Что произошло за день: четверг, 11 сентября

Открытие аэропорта Краснодара, санкции против "Белавиа" сняты, в выходные прогнозируется магнитная буря

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов, сообщил Минтранс РФ. "Аэрофлот" 17 сентября возобновит полеты в Краснодар, "Победа" - 19 сентября.

- США сняли санкции с авиакомпании "Белавиа". Представитель американского президента Джон Коул сообщил об этом на встрече с Александром Лукашенко. Коул также сообщил, что Вашингтон хотел бы вернуть посольство в Минск.

- Доходы от российского нефтеэкспорта в августе снизились к июлю на 6,4% (на $0,92 млрд) - до $13,51 млрд, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.

- Американские силовики нашли винтовку, из которой был застрелен активист Чарли Кирка. ФБР опубликовало фотографии подозреваемого.

- Писатель-иноагент Дмитрий Быков внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По закону банки должны заморозить средства фигурантов списка и прекратить их обслуживание.

- Магнитные бури ожидаются на Земле в выходные. Бури среднего уровня прогнозируются из-за появления на Солнце крупной корональной дыры.

- Крупнейший в мире айсберг уменьшился ещё на 20%. Айсберг А23а одномоментно сократил свой размер почти на 20%, его площадь на данный момент превышает 1,4 тыс. кв. км.