Мишустин ожидает детализацию проекта строительства сети ВСМ в течение полугода

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Детализация проекта строительства сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) должна быть подготовлена в течение полугода, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения.

Он напомнил, что схема развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России была утверждена президентом. Общая протяженность будущих сетей должна превысить 4,5 тысячи км.

"Благодаря этой инициативе еще сильнее сблизятся не только две наших столицы (Москва и Петербург - ИФ), магистрали пройдут от Москвы до дружественного нам Минска, дальше до Екатеринбурга, Адлера, Рязани. Они будут гармонично встраиваться в уже существующий транспортный каркас страны и откроют новые возможности более чем для 100 млн человек. За следующие шесть месяцев необходимо завершить детальную проработку этой перспективной модели, установить этапность и приоритетность направлений и представить главе государства соответствующие предложения", - поручил Мишустин.

В начале 2024 года был дан старт созданию первой ВСМ между Москвой и Петербургом. "К настоящему времени завершены организационные процедуры, определены источники финансирования, подписаны необходимые соглашения со всеми основными сторонами. Уже разворачиваются строительно-монтажные работы на пилотном участке, на остальных начаты подготовительные мероприятия", - отметил премьер-министр.

ВСМ Москва - Петербург свяжет Москву, Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, ее протяженность составит 679 км. С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут. Ввод в строй магистрали предполагается в 2028 году. Ожидается, что ежегодно ВСМ Москва - Петербург будут пользоваться не менее 23 млн человек.

В перспективе сеть высокоскоростных магистралей планируется построить в направлениях Москва - Екатеринбург, Москва - Адлер и Москва - Минск. Потребность в высокоскоростных поездах для них превысит 250 составов.